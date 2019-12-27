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"Мемориал" признал политзаключённым осуждённого по "московскому делу"

Сергей Суровцев в зале суда

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Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым осуждённого на 2,5 года "московскому делу" Сергея Суровцева. Об этом сообщается на сайте организации.

Тверской районный суд Москвы 24 декабря признал Суровцева виновным в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в 27 июля в столице за честные выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Суровцева ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением, причинив тому физическую боль. Это якобы подтверждается видеозаписями с камер наблюдения. Адвокаты осуждённого настаивали, что в действиях их подзащитного не было состава преступлении.

Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.

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