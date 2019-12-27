"Мемориал" признал политзаключённым осуждённого по "московскому делу"

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым осуждённого на 2,5 года "московскому делу" Сергея Суровцева. Об этом сообщается на сайте организации.

Тверской районный суд Москвы 24 декабря признал Суровцева виновным в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в 27 июля в столице за честные выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Суровцева ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением, причинив тому физическую боль. Это якобы подтверждается видеозаписями с камер наблюдения. Адвокаты осуждённого настаивали, что в действиях их подзащитного не было состава преступлении.

Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.