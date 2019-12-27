Участника протестов в Магасе приговорили 1,5 годам колонии

Суд в Ставрополе приговорил к одному году и пяти месяцам колонии-поселения участника протестной акции в Магасе Мустафу Вышегурова. Я признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство РАПСИ.

Прокуратура требовала для Вышегурова год и три месяца. Следствие считает, что участник митинга бросил в сотрудника полиции камень. Вышегуров признал вину, ему зачтётся пребывание в СИЗО и он должен выйти на свободу в январе 2020 года.

По информации "Медиазоны", в отношении ещё одного участника протестов в Ингушетии Мусы Мальсагова возбуждено новое уголовное дело об организации экстремистского сообщества. С апреля он находится под арестом по делу об организации применения насилия опасного для жизни представителей власти.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против передела границ с Чечней, демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР.