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Президент Чехии не уверен, что примет приглашение Путина

Милош Земан и Владимир Путин (коллаж)

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Президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отмены своего визита в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне. Земан раздражён реакцией российского МИДа на то, что власти Чехии считают 21 августа важным днём для своей страны. Именно в тот день в 1968 году, советские войска во главе войск союзников, оккупировали территорию союзной Чехословакии.

"Недавно я принял приглашение президента Путина приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне, а теперь вот уж подумываю: стоит ли туда вообще ехать. Или - поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории", сказал Земан в интервью местной газете.

Советские танки в центре Праги, 21 августа 1968 года
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Законопроект об установлении памятного дня 21 августа как дня памяти жертв вторжения советских и союзных войск в Чехословакию в 1968 году был подписан Земаном в середине декабря. Российские дипломаты назвали одобрение закона "большим разочарованием".

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