Опять 68-й. Россия и Чехия снова ссорятся из-за недавней истории

МИД России на этой неделе отчитал Чехию. В официальном комментарии, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства, выражается "разочарование" тем, что чешские власти приняли закон, присваивающий статус "памятного дня" 21 августа – годовщине вторжения в 1968 году в тогдашнюю Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. Таким путем советское руководство покончило с тревожившими его либеральными реформами Пражской весны. МИД РФ утверждает, что Чехия не желает "перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений".

Надо заметить, что события 1968 года не дают покоя не только чехам. Еще в 2015 году по российскому телевидению был показан документальный фильм "Варшавский договор. Рассекреченные страницы". В нем реанимировалась старая советская версия причин проведения так называемой операции "Дунай" против Чехословакии: мол, Москва реагировала на коварные планы НАТО вторгнуться в Чехословакию, воспользовавшись общественным брожением, порожденным реформами Пражской весны. Министерства иностранных дел Чехии и Словакии тогда выразили Москве протест. С осуждением представленной российским ТВ интерпретации событий 1968 года выступил даже президент Чехии Милош Земан, в целом считающийся одним из немногих "друзей Путина" в Евросоюзе.

Четыре года спустя, в июне этого года, Земан вызвал к себе посла РФ в Праге Александра Змеевского, чтобы выразить ему неудовольствие по другому поводу, тоже связанному с 1968-м. А именно – намерения Госдумы присвоить статус ветеранов участникам советского вторжения. В заявлении МИД Чехии по этому поводу отмечалось, что возражения Праги вызывает не сам этот шаг, а формулировка, использованная в законопроекте: там Пражская весна и ее подавление назывались "попыткой государственного переворота и обеспечением стабилизации ситуации в ЧССР".

Россия сама признала события августа 1968 года агрессией и оккупацией



Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек назвал "неприемлемым" нынешнее заявление российского МИД о чешском решении сделать 21 августа памятным днем. "Мы не хотели бы вновь открывать вопросы, которые считаем закрытыми. Россия сама признала события августа 1968 года агрессией и оккупацией. Нельзя переписывать историю. Кроме того, было бы полезно, если бы Россия облегчила доступ нашим историкам к архивным материалам, касающимся советского вторжения. Чешские исследователи приветствовали бы это, поскольку появилась бы возможность дополнительно изучить некоторые моменты, касающиеся вторжения", – заявил министр в интервью пражскому изданию Deník N.

Помимо полемики вокруг вторжения 1968 года, в уходящем году были еще два конфликта между Москвой и Прагой, связанные с событиями истории ХХ века.

В августе неизвестные (далеко не в первый раз) облили краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу в 6-м муниципальном округе Праги.

Власти этого района приняли решение о демонтаже скульптуры и ее переносе в другое место (оно пока не определено). Это вызвало протесты посольства РФ, а также чешских коммунистов и пророссийски настроенной части местной общественности.

В ноябре скандал вызвало решение властей пражского района Ржепорые создать мемориал военнослужащим "Русской освободительной армии", известным как "власовцы".

1-я дивизия РОА участвовала в мае 1945 года в освобождении Праги и, в частности, района Ржепорые от нацистских войск. (О подробностях тех событий можно прочитать здесь.)

Глава администрации Ржепорые Павел Новотный был приглашен в качестве гостя в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1", где отбивался от наскоков разъяренных гостей и ведущих.

Ситуацию, связанную с российско-чешскими конфликтами по поводу новейшей истории, для Радио Свобода прокомментировал политический обозреватель Чешского радио, переводчик-русист и литературовед Либор Дворжак.

– Давайте для начала проясним: "памятный день" в чешском законодательстве – это что? Государственный праздник или нечто пониже статусом?

– Да, я сказал бы, что это менее значимый государственный праздник. У нас есть и официальные праздники, и вот такие памятные дни. Это прежде всего дни исторической памяти. В случае с 21 августа это вполне подходящий статус.

– Как вы думаете, почему МИД России решил выступить с таким комментарием в отношении решения чешских властей сделать 21 августа памятным днем?

– Ну, это вопрос скорее для Марии Захаровой или министра Лаврова. Но мне кажется, это всё происходит как "продолжение сериала" – в контексте разгоревшихся споров вокруг переноса памятника маршалу Коневу в пражском районе Дейвице или планируемого возведения мемориала бойцам "Русской освободительной армии" в другом пражском районе – Ржепорые.

Это воспринимается как вмешательство в наши внутренние дела



– В Чехии заявление российского МИД было воспринято как сигнал, что Москва пересматривает свою позицию в отношении вторжения 1968 года?

– Нет, я бы сказал, что это скорее воспринимается просто как вмешательство в наши внутренние дела. Чисто с исторической точки зрения события 1968 года, на мой взгляд, куда лучше осмыслены и изучены в Чехии, чем в России. Там очень многими людьми по-прежнему вторжение воспринимается как "интернациональная помощь", в духе советских пропагандистских мифов. Здесь таких людей практически нет, кроме очень немногих каких-то старых чешских и словацких коммунистов. Даже нынешний премьер-министр Андрей Бабиш сказал, что в 1968 году у нас "украли 21 год нашей жизни и нашей истории" (имеется в виду период между вторжением 1968 года и падением коммунистического режима в 1989 году. – РС).

– Вы уже упомянули ситуацию с памятником Коневу и возможным памятником власовцам в Праге. Эти события вызвали весьма нервную реакцию в России. Они происходят в год 30-летия свержения коммунистического режима в Чехословакии. Вы видите какую-то связь между этими событиями? Почему именно в 2019 году российско-чешская историческая полемика стала столь напряженной?

– Думаю, толчок всему дала история с памятником маршалу Коневу. Как известно, это памятник, поставленный в поздние социалистические времена, в середине 1980-х годов. Намного позднее, уже в наши дни, было решено дополнить информацию, размещенную на памятнике, деталями биографии маршала, который не только освобождал Чехословакию в 1945 году, но и, к примеру, подавлял восстание в Венгрии в 1956-м. Вокруг этого разгорелись споры, особенно когда местный муниципалитет принял решение о переносе памятника. И отсюда уже пошло-поехало.

– МИД России обвиняет чешскую сторону в "политизации истории", в том, что она не хочет оставить прошлое прошлому и искусственно обостряет российско-чешские отношения. Это так?

Москва снова начала считать Центральную и Восточную Европу сферой своих интересов



– Да, был августовский договор о сотрудничестве 1993 года, в котором говорилось об обоюдном стремлении закрыть грустные страницы истории двусторонних отношений. Но этот договор подписывался в совсем другом историческом контексте – с ельцинской Россией, которая, казалось, искренне отказывается от наследия советских времен. Нынешняя Россия, которая ведет совсем иную политику, сопровождаемую соответствующей риторикой, воспринимается здесь как источник потенциальной угрозы. Смотря на то, что происходит в последние 10–11 лет в отношениях России с такими ее соседями, как Украина или Грузия, многие у нас видят, что Москва снова начала считать Центральную и Восточную Европу сферой своих легитимных интересов.

– Я полагаю, что президент Чехии Милош Земан, известный своими симпатиями к Кремлю, к числу таких людей не относится. Тем не менее, он подписал закон о придании 21 августа статуса памятного дня. То есть по этому вопросу разногласий между чешскими политиками не наблюдается?

– Такие политики, как Земан, очень чутко улавливают настроения большинства общества и стараются следовать за ними. Он популярный политик, его рейтинг сейчас, после почти 7 лет президентства, около 57%, это много. И он хочет оставаться популярным – а потому понимает, что не может солидаризироваться с российской позицией в этом вопросе, – считает обозреватель Чешского радио Либор Дворжак.

Основные факты о вторжении в Чехословакию