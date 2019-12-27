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Американский дипломат в Киеве: Россия может покинуть Донбасс

Уильям Тейлор

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Американский дипломат напомнил, что США открыто критикуют Россию за враждебные, агрессивные действия против Украины и поддержку сепаратистов на востоке страны.

Украина через год или два сможет добиться ухода российских сил из Донбасса, заявил в интервью украинским журналистам временный поверенный в делах США, посол Уильям Тейлор. По его словам, решение проблемы Крыма нуждается в "значительно более длинных сроках".

Самый сложный вопрос по Донбассу – это передача границы. Как считает посол Тейлор, можно найти компромиссное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам, передаёт из Киева "Голос Америки".

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Уильям Тейлор подтвердил, что разделяет позицию, которую неоднократно высказывала украинская сторона: выборы не могут состояться там, где находятся русские [солдаты] и пока россияне контролируют границу.

Американский дипломат считает, что санкции – работают и "действительно являются болезненными". Поэтому, по его мнению, нужно готовить путь, который позволит России выйти из Донбасса, "сохранив лицо".

"Голос Америки", со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает, что 1 января 2020 года Уильям Тейлор завершит работу на Украине и отбудет в Вашингтон.

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