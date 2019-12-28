Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом

Сельские депутаты из Омской области просят президента России Владимира Путина не поздравлять жителей региона с Новым годом. Свои требования они заявили во время одиночных пикетов в центре Омска, сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.

Участники акции уверены, что традиционные выступления главы государства под бой курантов у многих жителей страны воодушевления больше не вызывают. "Когда он начинает нас поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какие подарки Владимир Путин преподнесет россиянам в наступающем году? И выживем ли мы после их получения?", - заявила изданию депутат, житель деревни Верхний Карбуш Ирина Дроздова.

Она рассказала, что идею акции ей подсказала дочь. В сети она не раз встречала комментарии от людей, которые считают, что Владимиру Путину лучше вообще не записывать новогоднее обращение к народу. После чего Дроздова придумала и нарисовала плакат. На нем написано: "31 декабря в 23.55 нас поздравлять не надо. Мы и так в шоке от ваших подарков! Омичи".



К пикетам в центре Омска присоединились депутаты и из других районов региона. Представитель Троицкого сельского поселения Антон Николаев, заявил, что не хочет слышать поздравление президента из-за последних реформ, одобренных Владимиром Путиным. В частности, он раскритиковал увеличение НДС, рост тарифов ЖКХ, и пенсионную реформу. По словам депутата, "перечислять президентские блага можно долго, но каждый чувствует их на себе и без этого".

Активисты заявили, что рассчитывают на запуск сетевого флешмоба. Информацию об акции они распространяют в пабликах в соцсетях и призывают россиян писать похожие плакаты, фотографироваться с ними и выкладывать на своих страницах.



В России обращение главы государства федеральные телеканалы каждый год показывают за пять минут до полуночи 31 декабря.