В Новоуральске ФСБ задержала фотографа у поезда с ядерными отходами

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали активиста экологического движения Виктора Казакова – он снимал на видео состав с радиоактивными отходами, прибывший в закрытый город Новоуральск. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на Greenpeace.

Утром в субботу около 4 часов 20 минут Казаков снимал прибытие поезда. Во время съёмки он был задержан. Сотрудники ФСБ потребовали удалить запись. Казаков отказался. После отъезда поезда около шести часов утра активист был отпущен.

Нынешняя партия ядерных отходов, поступившая в Свердловскую область из Германии, – вторая за декабрь этого года.

В середине декабря Новоуральский городской суд прекратил дела пенсионеров Виктора Казакова, Геннадия Ломакова и Николая Лобанова, которые проводили серию одиночных пикетов против ввоза ядерных отходов из Европы.