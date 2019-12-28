В Стамбуле прошла акция против наступления войск Асада

В Стамбуле несколько сот демонстрантов провели в субботу акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Большинство участников акции – живущие в Турции сирийцы. Они скандировали антипутинские лозунги, в частности, "Убийца Путин, убирайся из Сирии!"

Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу многих тысяч беженцев из Идлиба. Эта провинция на северо-западе Сирии – последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада, сообщает Би-би-си.



Обстрелы города Идлиб с конца ноября регулярно ведут сирийские войска. Им оказывает поддержку российская авиация. В середине декабря сирийская армия начала наземное наступление на позиции вооружённых противников Асада в этой провинции. Наступление также ведётся при поддержке российской авиации.



И Дамаск, и Россия отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей, заявляя, что воюют против экстремистов. Количество беженцев исчисляется, по данным ООН, более чем 235 тысячами человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.



Президент США Дональд Трамп на днях призвал Россию, Сирию и Иран прекратить нанесение ударов по мирным жителям Идлиба.