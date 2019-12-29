Коллегия судей Киевского апелляционного суда в субботу вечером изменила меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины "Беркут" на обязательство о явке. Их обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года. Спецназовцы включены в список на обмен пленными и удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Из СИЗО должны быть освобождены трое бывших сотрудников "Беркута" — бывший заместитель командира киевского батальона спецподразделения Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Ещё два человека — Сергей Тамтура и Александр Маринченко содержались под домашним арестом.
Вечером в субботу у здания СИЗО, где содержатся трое "беркутовцев" началась акция протеста. У ворот изолятора собрались около 200 человек. Они попытались построить баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место прибыли сотрудники Национальной гвардии Украины и спецназа, сообщало "Громадское телевидение".
Утром акция протеста продолжается, активисты пытаются блокировать выезд из СИЗО, передаёт "Укринформ".
Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и украинскими сепаратистами, о котором договорились в начале декабря, должен состояться в воскресенье днём.
- В ноябре 2013 года сторонники оппозиции вышли на площадь в центре Киева, протестуя против внешней политики правительства и президента Украины. Силовой разгон одной из акций сотрудниками "Беркута" спровоцировал масштабное гражданское противостояние, превратившееся в постоянную акцию протеста в центре города и других городов страны.
- В середине февраля в ходе массовых столконовений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов погибли несколько десятков человек. Следствие считает, что сотрудники милиции и "Беркута" использовали боевые патроны для разгона протестующих, а власти вооружили своих радикальных гражданских сторонников.
- Политический кризис в стране завершился бегством президента Януковича в Россию. Многие сотрудники "Беркута" уехали в Россию или в аннесированный Крым и служат в подразделениях российского МВД и Росгвардии.
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