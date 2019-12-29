Коллегия судей Киевского апелляционного суда в субботу вечером изменила меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины "Беркут" на обязательство о явке. Их обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года. Спецназовцы включены в список на обмен пленными и удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Из СИЗО должны быть освобождены трое бывших сотрудников "Беркута" — бывший заместитель командира киевского батальона спецподразделения Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Ещё два человека — Сергей Тамтура и Александр Маринченко содержались под домашним арестом.

Вечером в субботу у здания СИЗО, где содержатся трое "беркутовцев" началась акция протеста. У ворот изолятора собрались около 200 человек. Они попытались построить баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место прибыли сотрудники Национальной гвардии Украины и спецназа, сообщало "Громадское телевидение".

Утром акция протеста продолжается, активисты пытаются блокировать выезд из СИЗО, передаёт "Укринформ".

Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и украинскими сепаратистами, о котором договорились в начале декабря, должен состояться в воскресенье днём.