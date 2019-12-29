Власти Украины начали обмен пленными с сепаратистами

Власти Украины и пророссийские сепаратисты на востоке страны начали обмен пленными и удерживаемыми лицами. Он проходит 29 декабря на контрольно-пропускном пункте под Горловкой в Донецкой области.

О подъезде автобусов к пропускному пункту сообщил украинский канал Эспрессо-ТВ, о начале процедуры обмена сообщил офис президента Украины и ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека сепаратисткой "ДНР" Дарью Морозову.

По данным Морозовой, сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Договоренность об обмене была достигнута на саммите глав Франции, России, Украины и Германии в Париже 9 декабря. Предполагается, что он пройдёт в формате "всех на всех".