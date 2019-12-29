Воробьёв пообещал закрыть в 2020 году все мусорные свалки Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в эфире телеканала "Россия 1", пообещал закрыть к концу 2020 года все мусорные полигоны в Подмосковье. "Их больше не будет существовать в природе", – заявил Воробьёв.

По данным агентства "Интерфакс", на конец 2019 года из 39 мусорных свалок в Московской области были закрыты 28. Предстоит закрыть ещё 11, но уже известно, что как минимум два из них будут "модернизированы в комплексы по переработке отходов".

Ранее сообщалось, что власти Москвы подготовили проект "территориальной схемы обращения с отходами", по которому в ближайшие 10 лет с городских свалок будет вывезено 24 миллиона тонн мусора в Калужскую и Владимирскую области.

По данным Министерства экологии Московской области, из почти 60 миллионов тонн всех твердых бытовых отходов, создающихся в России за год, около 8 миллионов тонн приходится на Москву. По проекту "территориальной схемы обращения с отходами" столицу очистят от мусора за счёт семи регионов России. При этом фигурировавший ранее в планах полигон "Шиес" в Архангельской области, против строительства которого массово протестуют местные жители, в новом проекте не упомянут.

Зато в планы вернулось строительство новых полигонов как раз в Подмосковье, где вместо закрытых свалок собираются построить 11 "комплексов переработки отходов". Кроме того, с 2022 года столичный мусор будут принимать четыре подмосковных мусоросжигательных завода – в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске.