Американский астронавт Кристина Кох в субботу побила рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин. Она провела на орбите 289 суток, побив на сутки рекорд соотечественницы Пегги Уилсон, передаёт "Голос Америки".

Кох — 40-летняя инженер-электрик из штата Монтана, прибыла на борт МКС 14 марта. Ожидается, что она проведёт на станции 328 суток, или почти 11 месяцев. Обычно миссии астронавтов длятся не дольше полугода.

Увеличение срока пребывания Кох в космосе поможет североамериканскому космическому агентству НАСА изучить эффекты длительных полётов. Эти данные помогут в разработке программ полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты планируют осуществить в будущем.

В октябре Кук установила еще один рекорд, войдя в состав первой в истории полностью женской команды астронавтов, вышедших в открытый космос. В карьере Кук это был уже четвертый выход в открытый космос.