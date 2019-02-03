Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Следующая остановка - Луна. Эфир в 21:05

Смотреть комментарии

Что мы ищем на соседней планете?

В 2019 году исполняется 50 лет высадке американцев на Луну, "маленькому шагу для человека и огромному - для человечества". Но с тех пор человечество так и не сделало следующего шага. Сегодня начинается вторая гонка на Луну: США, Китай, ЕС объявляют об амбициозных планах полетов на Луну и создания там станций. Что мы ищем на соседней планете, и станет ли Луна трамплином для освоения дальнего космоса?

В эфире Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, и Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG