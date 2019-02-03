Следующая остановка - Луна. Эфир в 21:05

В 2019 году исполняется 50 лет высадке американцев на Луну, "маленькому шагу для человека и огромному - для человечества". Но с тех пор человечество так и не сделало следующего шага. Сегодня начинается вторая гонка на Луну: США, Китай, ЕС объявляют об амбициозных планах полетов на Луну и создания там станций. Что мы ищем на соседней планете, и станет ли Луна трамплином для освоения дальнего космоса?

В эфире Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, и Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. Эфир в 21:05.