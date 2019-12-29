Российские легкоатлеты написали открытое письмо руководству федерации

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова опубликовали открытое письмо к Всероссийской федерации лёгкой атлетики, в котором задали вопросы спортсменов к руководству организации о допинговом скандале в российском спорте. Текст обращения выложен в инстаграмах спортсменов.

В тексте спортсмены спрашивают руководителей федерации об их реакции на допинговый скандал и о мерах, предпринятых после него. Министерство спорта, говорится в обращении, поставило перед федерацией задачу до начала декабря разработать и утвердить план по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Однако он до сих пор не утвержден.

Ранее в ноябре против семи участников дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и возглавлявшего на тот момент российскую федерацию Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Он пропустил допинг-тест, предоставив фальшивую справку о своём здоровье. До 12 декабря он и отстранённое после скандала руководство федерации должны были предоставить объяснение ситуации в Международную федерацию лёгкой атлетики, напоминается в письме.

Из-за скандала совет Всемирной легкоатлетической ассоциации рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к международным соревнованиям даже без российского флага. Выступление под ним запрещено после предыдущего скандала.