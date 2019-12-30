МВД Казахстана назвало ещё одну версию крушения самолёта в Алма-Ате

Одна из версий крушения самолета Bek Air в Алма-Ате 27 декабря — ошибка в работе навигационных служб. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность. МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Бортовые самописцы самолёта находятся в хорошем состоянии, их уже передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил Скляр



27 декабря в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air недалеко от аэропорта Алма-Аты погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Десятки человек пострадали.

Самолёт Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. Россиян среди них не было. Авария произошла при взлёте. Самолёт потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов. Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.