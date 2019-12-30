В Китае учёного, изменившего ДНК эмбрионов, осудили на 3 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил учёного Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека. Об этом говорится в решении суда, передаёт ТАСС.

В ноябре прошлого года Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений его метода до сих пор нет.

После этого национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.

В январе 2019 года власти Китая признали незаконным проведённый Хэ Цзянькуя эксперимент по редактированию ДНК ещё нерождённых детей. Согласно результатам расследования, учёный подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы.

В Китае, в отличие от многих других стран, нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов. Однако действующие в стране этические нормы для учёных запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.