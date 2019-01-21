Власти Китая признали незаконным проведённый в стране эксперимент по редактированию ДНК ещё нерождённых детей. Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа". Согласно предварительным результатам расследования эксперимента, объявивший о рождении первых в мире детей с редактированным геномом учёный Хэ Цзянькуй подделал сертификат комиссии по этике для проведения своей работы. Он сделал это для "личной славы и доходов", отмечает агентство.

26 ноября Хэ Цзянькуй заявил, что помог родиться двум здоровым девочкам-близнецам, у которых был отредактирован ген. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ. Научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет.

Китайские власти подтвердили существование близнецов из эксперимента Цзянькуя, и ещё одну беременность участницы исследования. Учёный и люди, с которыми он сотрудничал, будут привлечены к ответственности. Какие именно обвинения им планируют предъявить, не уточняется.

В ноябре национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке законности экспериментов Хэ Цзянькуя. О расследовании также сообщил экспертный совет по медицинской этике города Шэньчжэня, в университете которого работает учёный. По словам членов совета, они ничего не знали об эксперименте.

Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его, для редактирования генов эмбрионов человека является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества. “Ящик Пандоры был открыт. Но ещё есть шанс закрыть его, пока не стало слишком поздно", – цитирует коллективное письмо учёных-генетиков издание "Сина".

В Китае, в отличие от многих других стран, нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов. Однако действующие в стране этические нормы для учёных запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.