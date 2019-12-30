Российское правительство обсуждает создание новой авиакомпании для обслуживания рейсов из европейской части России на Дальний Восток. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции письмо заместителя министра транспорта члену Совета Федерации. Она должна улучшить транспортную доступность региона.

Согласно тексту письма, обсуждение вопроса проводят профильные министерства вместе с государственными банками и "Ростехом" по поручению главы правительства Дмитрия Медведева. Сейчас государство выделяет субсидии на не независящие от времени покупки билеты в регион (так называемые "плоские тарифы"), но получающий их "Аэрофлот" сообщает о недостаточности средств.

В декабре перевозчик сообщил, что субсидированные билеты на 2020 год уже закончились, — передавала редакция "Сибирь.Реалии" со ссылкой на сообщение компании. В начале года билеты по плоским тарифам были распроданы через пять дней после начала продаж.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и обратно субсидируются по 90 маршрутам, их выполняют восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий— около трёх миллиардов рублей, сообщал "Интерфакс". На Восточном экономическом форуме президент страны Владимир Путин предлагал допускать до самых денежных для авиакомпаний перевозок только те авиакомпании, что летают на Дальний Восток.

Привлечённый "Известиями" эксперт отметил, что создание новой авиакомпании не создаст на Дальнем Востоке достаточный платёжеспособный спрос, чтобы перевозчикам было выгодно делать масштабное предложение билетов. Получивший письмо из Минтранса член Совета Федерации Иван Абрамов отметил, что считает, что новая авиакомпания может быть создана в условиях, когда у государства скопилось 8 триллионов рублей резервов и запланирован профицитный бюджет на три года.