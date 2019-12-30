Художественным руководителем "Современника" стал Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем московского театра "Современник" вместо умершей Галины Волчек станет театральный режиссёр Виктор Рыжаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры.

Виктор Рыжаков руководил Театром драмы и комедии на Камчатке, работал в Школе-студии имени Немировича-Данченко и в МХТ имени Чехова. До назначения в "Современник" возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда. Рыжаков - обладатель премий "Золотая маска" 2004 и 2008 годов , Гран-при международного фестиваля "Контакт". Читает лекции в Гарвардском университете, ВГИК, РГГУ.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Накануне её похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Волчек была одним из создателей "Современника" – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой, затем стала режиссёром, а позже почти полвека возглавляла театр.