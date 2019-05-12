Живые и мертвые. Эфир в 18.05

Интервью с Виктором Рыжаковым, одним из основателей движения “Новая драма”, художественным руководителем Центра имени Мейерхольда. Разговор об искусстве, политике и документе, о метафизическом зле советской и постсоветской истории, о русско-украинской войне и солидарности с Кириллом Серебренниковым.

“Золотая маска” Рыжакова за “Оптимистическую трагедию” и три номинации за спектакль по пьесе Натальи Ворожбит “Саша, вынеси мусор”. Четвертый сезон спектакль о cовременной Украине, украинском офицере, о его любви и смерти идет с аншлагом в центре Москвы. Могут ли русские понять трагедию украинцев? Как происходит диалог драматурга Ворожбит и режиссера Рыжакова.

В записи фрагменты спектакля “Саша, вынеси мусор”, и актеры Александр Усердин, Инна Сухорецкая, Светлана Иванова-Сергеева.

Ведет программу Елена Фанайлова