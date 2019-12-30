Сотрудников санатория отстранили от работы за оскорбление детей

Министерство здравоохранения Красноярского края отстранило от работы сотрудников детского противотурберкулезного санатория "Пионерская речка" после видео с оскорблением детей, сообщил ТАСС.

27 декабря местные СМИ распространили видео, на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребёнка и пытается грубо схватить его за руку. Ещё одна сотрудница угрожает другому ребёнку тем, что его отправят в заведение для умственно отсталых и там будут обкалывать медицинскими препаратами.

Минздрав региона, в чьем ведении находится санаторий, начал проверку. Информация об инциденте передана в прокуратуру.