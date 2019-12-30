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Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете

Елена Батурина и президент России Владимир Путин на похоронах Юрия Лужкова. 12 декабря 2019 года

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Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, предпринимателя Елены Батуриной. Как пояснил "РИА Новости" представитель суда, дело приостановлено до установления местонахождения Батуриной, которая объявлена в розыск.

Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего бизнеса, её брата Виктора Батурина. Ранее адвокат заявителя рассказал РБК, что Батурина оклеветала Манжеева на судебном процессе, который идёт между ней и её братом в Австрии. Батурина заявила, что в отношении Манжеева в России возбуждено уголовное дело. Он утверждает, что это не так.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья постановила объявить Батурину в розыск, на неё наложено обязательство о явке. Как следует из постановления суда, вдова Лужкова ранее пять раз не являлась в суд.

По статье о клевете ей грозит наказание, не связанное с лишением свободы.

Елена Батурина – президент компании Inteco Management, её регулярно включают в рейтинг самых богатых женщин России. 12 декабря она была в Москве на похоронах мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ей лично выразил соболезнования президент России Владимир Путин.

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