На двигатель для нового "Суперджета" выделят 33 миллиарда рублей

Объединённая двигателестроительная корпорация выделила почти 33 миллиарда рублей на разработку авиационного двигателя для укороченной модели лайнера "Сухой Суперджет". Им планируют импортозаместить французский силовой агрегат, проблемы с которым приводят к простоям самолёта у авиакомпаний. При этом на разработку новой модели деньги ещё не выделены.

В документации говорится, что двигатель предназначен для самолета SSJ-75. Тендер на сайте госзакупок обнаружило издание "МБХ медиа". В 2018 году авиакомпания S7 подписала рамочное соглашение на покупку таких самолётов. Предполагается, что в укороченной модели будут 75 пассажирских кресел вместо 98, что поможет эффективнее использовать её для региональных перевозок.

Укороченный "Супреджет" ещё не разрабатывается. В сентябре владелец S7 Владислав Филёв заявил "Ведомостям", что правительство отказалось от разработки укороченного "Суперджета". По его мнению, правительство не прислушивается к авиационной отрасли и отказывается от разработки самолётов, которые могут быть ей нужны. Тогда в пресс-службе Минпромторга заявили, что не отказывались от разработки.

"Сухой Суперджет 100" – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011 по 2019 год было поставлено 184 машины SSJ-100. Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: низкий налёт, малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей.

Основная причина низкого налёта лайнера — проблемы в разработанном для самолёта двигателе SaM146, рассказывали "Ведомостям" топ-менеджеры авиакомпаний. Его производит российско-французское предприятие, проблемы возникают в поставлямой французами части, утверждают собеседники газеты. В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после тысячи часов полёта, хотя производитель обещает он должен работать до 8000 часов.