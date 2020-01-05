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Политический анекдот: от Ленина до Путина. Эфир в 19.05

Репродукция картины Андрея Будаева, выставка "Плутократия"

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За что мы любим Штирлица? Политический анекдот в современной России

Всемирная история анекдота с древнейших времен до наших дней. Происхождение русского анекдота в индустриальном обществе. Политические анекдоты времен революции и гражданской войны. Существуют ли анекдоты о Сталине?

Как появились Чапаев и Петька? Много ли было великодержавного шовинизма в анекдотах о “нерусских” народах Советского Союза? “Встречаются американец, русский, англичанин и француз”: национальные стереотипы и политическое соперничество в анекдоте.

Какие качества советского интеллигента воплощают анекдоты по мотивам телесериала “Семнадцать мгновений весны”? Брежнев и Путин как герои политического анекдота: почувствуйте разницу.

Обсуждают Михаил Алексеевский, антрополог, и Аркадий Недель, философ. В записи Андрей Коняев, издатель, научный журналист, основатель сообществ “Лентач” и “Образовач”; Дмитрий Вернер, астрофизик, создатель сайта anekdot.ru; Михаил Мельниченко, историк, создатель указателя анекдотов.

Ведет программу Елена Фанайлова

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