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Археология

Сказочный анекдот. Эфир в 18:05

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Городской фольклор и гражданский протест

В условиях нарастающей политической и религиозной цензуры все большее значение приобретают анекдоты, мемы, граффити, демотиваторы, через которые наиболее точно проявляется общественное мнение и гражданский протест. Как трансформируется городской фольклор в путинской России?

Гости программы - Максим Кронгауз, лингвист, профессор, завлабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ, и Елена Югай, доцент Либерал Артс колледж Института общественных наук РАНХиГС, научный редактор журнала “Фольклор и антропология города”, кандидат филологических наук. Эфир в 18:05.

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