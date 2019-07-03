Сказочный анекдот. Эфир в 18:05

В условиях нарастающей политической и религиозной цензуры все большее значение приобретают анекдоты, мемы, граффити, демотиваторы, через которые наиболее точно проявляется общественное мнение и гражданский протест. Как трансформируется городской фольклор в путинской России?
Гости программы - Максим Кронгауз, лингвист, профессор, завлабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ, и Елена Югай, доцент Либерал Артс колледж Института общественных наук РАНХиГС, научный редактор журнала “Фольклор и антропология города”, кандидат филологических наук. Эфир в 18:05.
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