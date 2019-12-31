В Словакии Золтан Андруско приговорён к 15 годам лишения свободы за причастность к убийству журналиста-расследователя Яна Куцияка. Суд называет его посредником в преступлении.

По версии обвинения, Золтан Андруско получил предложение найти наёмного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера. Андруско в ходе процесса признал вину, заключил сделку со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

Обвинения предъявлены ещё четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Им грозит пожизненное заключение. Все четверо вину отрицают.

Судебный процесс по делу начался 19 декабря и продолжится в январе 2020 года.

Журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены в феврале 2018 года в собственном доме недалеко от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией.

Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его неоконченной статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации в Словакии и привели к политическому кризису в стране. Он закончился отставкой правительства.

Также Ян Куцияк расследовал деятельность компаний, связанных с бизнесменом Кочнером. За год до убийства журналист сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако никаких мер принято не было.