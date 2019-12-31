Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию 1 января

Затянувшиеся переговоры между Москвой и Минском об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. По состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России, рассказали два собеседника агентства.

В "Транснефти" и Министерстве энергетики России не ответили на запрос Reuters. "Белнефтехим" отказался от комментариев.

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Белоруссии, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов после проведения налогового маневра в России.

Накануне президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого в очередной раз обсудили поставки российских нефти и газа в Белоруссию. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что, если контракты не будут заключены до 1 января, правительства двух стран должны выработать промежуточный вариант условий поставки. При "необходимости" Путин и Лукашенко могут провести встречу для принятия решений после рождественских праздников в середине января, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

20 декабря президенты России и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге. Главной темой беседы была углубленная интеграция стран в рамках Договора о создании Союзного государства. Лукашенко тогда сообщил, что Россия и Белоруссия достигли договоренностей по энергоносителям. По его словам, в 2020 году Минск купит у Москвы примерно 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти по ценам "не выше уровня 2019 года". Однако позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Белоруссия начнет искать другие варианты поставок, например, использовать реверс нефти через Польшу.