В новой серии "Простоквашино" Печкин хвалит пенсионную реформу

"Союзмультфильм" выпустил перед Новым годом 25-ю серию "Возвращения в Простоквашино". Серия под названием "Корпоратив" опубликована на ютьюб-канале киностудии.

В неё вошли два эпизода, в которых персонажи мультфильма сначала устроили себе новогодний корпоратив, с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном, а потом начали готовиться к Новому году.

В одной из сцен почтальон Печкин говорит, что в этом году он "помолодел" на восемь лет. "В прошлом году мне до пенсии один год оставался, а с этого года уже восемь. Пенсионная реформа называется", - объяснил Печкин.

На корпоративе новый персонаж мультфильма няня Маргарита Егоровна, которую озвучивает актриса Татьяна Васильева, исполняет вместе с галчонком композицию "Кто там?". Вера Павловна и почтальон Печкин соревнуются в заворачивании посылок на скорость.

В серии также говорится об аномальном потеплении, из-за которого в Простоквашино растаял снег.

Продолжение популярного советского мультсериала "Простоквашино" выходит с апреля 2018 года. Первая серия получила смешанные реакции публики. Создатели мультфильма хотят за два года выпустить 30 новых серий.