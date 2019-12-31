Полиция оформила пикетчикам протоколы "за повторное нарушение"

За три часа до Нового года задержанной вечером в одиночном пикете Маше Безверхой (редактор DOXA) оформляют протокол за "повторное нарушение правил проведения массового мероприятия". По этой части ей грозит до 30 суток ареста или до 300 тысяч рублей штрафа. Сообщивший об этом в Фейсбуке журналист и депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники (Москва) добавляет:

"А Елена Филина, доехавшая до Новой Москвы, сообщает, что у задержанных с ней Александры Калистратовой, Алексея Геворкяна и Анны Бульбасовой - та же статья о "повторном нарушении правил проведения массового мероприятия".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Тверской улице были задержаны 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом рассказала «Медиазоне» одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Маша Безверхая.

По её словам, участники акции по очереди стояли в пикете с плакатом: «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». Когда одну из пикетирующих грубо задержали полицейские, другие участники акции пошли к автозаку. В итоге задержали всех протестующих.

Они были доставлены в разные отделы полиции, в частности, в ОВД "Троицкое" в Новой Москве.