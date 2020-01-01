КНДР отказывается от моратория на ядерные испытания

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Он также пообещал в недалёком будущем продемонстрировать новый вид стратегического оружия.

Глава Северной Кореи обвинил американские власти в "гангстерских требованиях" и враждебной по отношению к Пхеньяну политике из-за проведения совместных с Южной Кореей военных учений. Об этом сообщают международные информационные агентства.

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ призвал КНДР "взять иной курс", подчеркнув, что Вашингтон хочет "мира, а не конфронтации".

В начале декабря посол КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи больше не является предметом переговоров с США. Тогда же Пхеньян сообщил об "очень важных испытаниях", которые окажут значительное влияние на стратегическое положение страны в ближайшем будущем.

После этого стало известно о новых испытаниях, предположительно – жидкостного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет. Глава Генштаба КНДР заявил, что испытания направлены на подавление ядерной угрозы со стороны США, а также призвал "враждебные силы", включая Вашингтон, воздержаться от провокаций, если они хотят встретить Новый год мирно.