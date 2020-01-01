Трамп заявил о скором подписании части торговой сделки с Китаем

США подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Об этом в канун нового года заявил Дональд Трамп. По словам президента США, церемония подписания пройдёт в Белом доме.

Президент США также отметил, что переговоры по второй фазе соглашения начнутся очень скоро. Для этого он отправится с визитом в Пекин.

Торговая война между двумя странами началась в начале 2018 года. Тогда Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально.

В середине декабря 2019 года Трамп заявил, что сторонам удалось договориться по первой фазе сделки. По словам президента, китайская сторона согласилась на массовые закупки сельскохозяйственной продукции и других товаров из США. После этого Вашингтон и Пекин отказались от введения новых взаимных пошлин.