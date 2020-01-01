Участники проиранских формирований сняли осаду посольства США в Багдаде

Участники проиранских формирований и поддерживающие их активисты сняли осаду посольства США в Багдаде. Иракские силы безопасности взяли под контроль периметр дипломатического представительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей иракской армии.

31 декабря участники протестов в столице Ирака пытались взять штурмом комплекс посольских зданий и ворвались на его территорию. Они были отогнаны силами безопасности и разбили лагерь рядом со стенами посольства. Утром в среду повторная попытка прорыва на территорию была остановлена американскими военными, применившими слезоточивый газ.

Собравшиеся протестовали против авиаударов США по базам шиитского движения "Хезболла", в которых погибли не менее 25 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран, в Тегеране обвинения отвергают.

Министр обороны США Марк Эспер проанонсировал размещение в регионе 750 десантников. Позднее к ним присоединятся ещё четыре тысячи военных, сообщало издание Military Times. Они присоединятся ещё примерно к четырнадцати тысячам американских военных, усиливших формирования США в регионе после обострения ситуации вокруг Ирана.