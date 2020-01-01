В России более чем в два раза снизился порог беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов. С первого января посылки дороже 200 евро (около 14 тысяч рублей) будут облагаться пошлиной в 15 процентов от суммы превышения. Пошлина коснётся и товаров, заказанных до нового года, но полученных после 31 декабря. В месяц без пошлины можно заказать товары не больше чем на полторы тысячи евро, но уже со следующего года правительство планирует в разы снизить стоимость товаров, необлагаемых пошлинами.

Год назад порог уже был снижен — с тысячи евро до 500. Таким образом государство планирует усилить позиции российских интернет-магазинов и увеличит сборы в бюджет. Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, объём межграничной торговли в 2020 году может достигнуть более 900 миллиардов рублей. В министерстве финансов хотят сократить переток налогов из России в другие страны.

Для этого ведомство уже предложило снизить беспошлинный порог до 50 евро с января следующего, и до 20 евро (1400 рублей) — с января 2022 года. Поправки поддержаны главой правительства Дмитрием Медведевым и предложены для введения всем странам Евразийского экономического союза — Белоруссии, Армении, Казахстану и Киргизии.