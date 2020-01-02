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Полиция в Сибири задержала голодную рысь

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В Сибири сотрудники полиции поймали голодную рысь. Как сообщает пресс-служба МВД России в Ханты-Мансийском автономном округе, о животном сообщил местный житель. Он испугался, что дикая кошка может напасть на людей.

Полиция в Сибири задержала рысь
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Полиция в Сибири задержала рысь

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Рысь передали в местный приют для животных. Хищнице около года, она здорова и вышла к людям в поисках пищи. В приюте её продержат 10 дней, затем сделают прививки и выпустят в дикую природу.

Хищница занесена в Красную книгу, но ученые оценивают угрозу её исчезновения как наименьшую.

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