Полиция в Сибири задержала голодную рысь

В Сибири сотрудники полиции поймали голодную рысь. Как сообщает пресс-служба МВД России в Ханты-Мансийском автономном округе, о животном сообщил местный житель. Он испугался, что дикая кошка может напасть на людей.

Рысь передали в местный приют для животных. Хищнице около года, она здорова и вышла к людям в поисках пищи. В приюте её продержат 10 дней, затем сделают прививки и выпустят в дикую природу.

Хищница занесена в Красную книгу, но ученые оценивают угрозу её исчезновения как наименьшую.