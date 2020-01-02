Турецкий парламент проголосовал за отправку войск в Ливию

Депутаты Великого национального собрания Турции поддержали в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. За голосованием следила стамбульская газета "Хюрриет". Там военные специалисты страны могут противодействовать войскам генерала Халифы Хафтара, на стороне которых воюют российские наёмники.

Законопроект был внесён 30 декабря правящей партией. Как пояснила ранее газета "Созджу", на первом этапе Анкара может отправить в Ливию военных специалистов для обучения солдат признанного ООН Правительства национального согласия. По утверждениям издания, Анкара так же думает рассмотреть возможность поставки в Ливию комплексов ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Ранее Анкара подписала два соглашения о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в Ливии находятся более двух тысяч бойцов российской частной военной компании Вагнера. Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наёмники из России.