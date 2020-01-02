Турецкий парламент проголосовал за отправку войск в Ливию

Депутаты Великого национального собрания Турции поддержали в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. За голосованием следила стамбульская газета "Хюрриет". Там военные специалисты страны могут противодействовать войскам генерала Халифы Хафтара, на стороне которых воюют российские наёмники.
Законопроект был внесён 30 декабря правящей партией. Как пояснила ранее газета "Созджу", на первом этапе Анкара может отправить в Ливию военных специалистов для обучения солдат признанного ООН Правительства национального согласия. По утверждениям издания, Анкара так же думает рассмотреть возможность поставки в Ливию комплексов ПВО ближнего и среднего радиуса действия.
Ранее Анкара подписала два соглашения о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в Ливии находятся более двух тысяч бойцов российской частной военной компании Вагнера. Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наёмники из России.
- В Ливии продолжается гражданская война, главные противоборствующие стороны в которой — международно-признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, опирающийся на поддержку парламента в Тобруке и армии бывшего главнокомандующего силами страны генерала Халифы Хафтара.
- В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. Его поддерживают Россия, Франция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Сразу после голосования в турецком парламенте, МИД Египта осудил решение Анкары о вводе войск, передаёт Reuters.
- В конце декабря американская журналистка Линдси Снелл сообщила, что Турция, согласно её источникам, отправила на поддержку Правительства национального согласия бойцов поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции в Идлибе.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.