Взгляд со стороны. Владимир Бекиш – с параллелями

Абстрагируемся от вещей и фактов не глобальных, сиюминутных. Взглянем на эту страну и на ее народ, на их путь и судьбу, с высот исторических. Вселенских, если хотите. Или как бы со стороны.

Огромная территория. Огромная настолько, что населения, чтобы территорию освоить, нужно в разы больше, чем есть сейчас. И притом ещё и население не прирастает, а, скорее, убывает. А что прирастает – так это территория страны. За счёт другой страны.



И потому – зависть и неприязнь со стороны соседних стран. Они, соседние, конечно, боятся так уж широко рот открывать, потому что и армии у них поменьше, в разы, и народ у них не такой отчаянный, (или, может, бессловесный), чтобы его можно было в любой момент мобилизовать в армию и загнать на любую войну. Во имя интересов страны. Ну или тех, кто себя этой страной считает и кому она по факту принадлежит.

А кому она принадлежит? Страной вот уже много лет бессменно правит её Лидер. Словно Богом избранный, народом утверждённый. И будет он править столько, сколько захочет. Пока самому не надоест. А надоест – так укажет на того, кого сам выберет, и тот будет править дальше. Ему, Лидеру, правителю страны, эта страна принадлежит в первую очередь. Захочет – и армия отправляется в заморские страны громить врагов и противников веры. Прикажет – мост гигантский за огромные деньги построят. Поднимет бровь в сторону нехорошего губернатора – и тот уже не губернатор. Скажет в кругу друзей и сторонников, что народ должен жить лучше, и народу что-нибудь и обломится. Свобода работать ещё больше на благо страны, скажем.

Народ этой страны – он какой-то… загадочный, что ли. Десятилетиями молчит. Терпит

А еще есть подле него, правителя, круг соратников. Приближённых. Фаворитов. Они целиком и всегда за него, делают все, что он прикажет. Потому что взамен могут его попросить что-нибудь для себя. А он, правитель, понимает, что именно соратники составляют его опору. И именно они, приближённые, встанут за него горой. Чтобы и дальше правил он, а при нём находились именно они. И потому они, приближенные, имеют за счёт этой страны если не все, то вполне достаточно. Яхты, дворцы и поместья. Хлебные, если не сказать больше, должности и государственные посты. Ордена и звания. А ещё церковь православная, ведущая эту страну к истине – тоже с ним вместе, с правителем. А правитель – с ней, с церковью. Вместе ведут. Ну, и церковь соответственно тоже не бедствует.

Есть в этой стране ещё и народ, только вот страна эта народу принадлежит как-то не очень… Огромные природные богатства страны вроде как народное достояние, но на деле принадлежат только приближённым, и только их, приближённых, и обеспечивают всем, чего им только ни пожелается. Вот и остается народу только любить страну и поддерживать правителя, ведь только он знает, как жить стране, куда её вести, что правильно, а что нет.

Конечно, народ этой страны – он самый-самый в мире. Он много чего изобрел и придумал. Но почти ничего из того, что изобретено и придумано представителями народа, страна реализовать не в состоянии. Вот и пользуется эта страна почти исключительно теми благами цивилизации и техническими достижениями, которые созданы в других странах. Это и автомобили, и самолеты, и телефоны.

Иногда в народе возникают смутьяны, которые недовольны чем-то, которые начинают мутить воду и народ сбивать с пути истинного. Перемен требуют. Смены власти требуют. И даже иногда выводят взбаламученный ими народ на шествия и демонстрации. Хорошо, что у правителя есть верные ему полиция и гвардия. Полицейские и гвардейцы не позволяют народу распоясаться – где дубинками, а где нагайками. Загоняют, в общем, народ на путь истинный. Чтобы даже подумать плохо не посмел народ про власть, не говоря уже том, чтобы пластиковый стаканчик бросить в полицейского. А смутьянов подручные правителя – прокурорские и судейские – под микитки и в Сибирь. На лесоповал. Пускай там, среди медведей и пингвинов, смуту свою сеют. Смутьяны, конечно, тоже не все лыком шиты. Кто-то с упорством безумцев продолжает вещать про свободу выбора и защиту прав. Даже если его после отсидки тут же хватают и под любым предлогом снова в тайгу. А кто-то из смутьянов умудряется сбежать за кордон и уже оттуда вещает про то, как нужно жить стране. Естественно, при этом беглый смутьян не брезгует и вражескими подачками – деньгами, советниками. Враги – они ведь спят и видят, как правителя и его власть смести и страну развалить, чтобы захватить потом.

Но вот что удивительно: смутьянов – жалкие единицы, народу – сотни миллионов, полицейских – сотни и сотни тысяч. И народ этой страны – он какой-то… загадочный, что ли. Десятилетиями молчит. Терпит. Не реагирует. А потом вдруг ни с того, ни с сего – бац!!! И нету уже страны. Той страны, в её прежнем виде. И правителей с приближёнными не просто нету, но добрым словом даже никто не вспомнит.

Вот так, на мой взгляд, выглядит экскурс в историю государства российского начала XX века. Правитель которого – государь император, а приближённые его – сородичи по фамилии, дворяне, фавориты и фаворитки. А смутьяны – это Владимир Ульянов, эмигрировавший в Швейцарию. И его подельники Троцкий, Джугашвили, Дзержинский, Свердлов… Они на деньги немецкого Генерального штаба разваливали Россию революционным пожаром, и ведь развалили-таки в конечном итоге… Вот, собственно, я про что. А вы про что подумали?..

Владимир Бекиш – блогер

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