Белоруссия сообщила о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы "Нафтан" и Мозырский сообщили о прекращение поставок сырья из России с 1 января, передаёт "Интферакс". По информации источников агентства, предприятия работают со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Представитель концерна "Белнефтехим" подтвердил, что поставки прекращены, а загрузка заводов снижена до технологического минимума.

Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, отмечает белорусская сторона.

Российский оператор нефтепроводной системы "Транснефть" подтвердил, что в данный момент заявок на поставки в Белоруссию нет. При этом в компании отметили, что транзит через Белоруссию идет без ограничений.

Срок соглашений на поставку нефти Минску истекал 1 января, однако сторонам не удалось договориться об условиях поставок. Эксперты утверждают, что Белоруссия настаивает на снижении цен. Россия с этим не соглашается. Минск заявила, что будет искать альтернативные пути поставок сырья.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что достигнуть договоренности с Белоруссией пока не удалось, но диалог будет продолжен.