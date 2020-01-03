Иран намерен отомстить США за убийство генерала Сулеймани

Иран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил о возмездии и назвал действия Вашингтона "страшным преступлением". Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

В связи с убийством главы сил "Аль-Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, в Иране объявлен трёхдневный траур.

Вашингтон заявил, что Белый дом не проинформировал Конгресс о предстоящей операции. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. Вероятный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома спровоцирую Тегеран на ответные действия.

Госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере, что жители Ирака с радостью встретили новость о результатах американской спецоперации.

Российский МИД назвал убийство генерала шагом, который приведёт к росту напряжённости в регионе.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет намерен повести экстренное совещание с военным руководством и обсудить вопросы безопасности в регионе. По данным СМИ, на встречу приглашён начальник Генштаба Армии обороны Израиля. Военные закрыли для туристов гору Хермон. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в Грецию. Перед вылетом из Афин он запретил кабинету министров комментировать убийство Сулеймани. На границах с Ливаном и Сирией, а также в израильских дипмиссиях за рубежом введены повышенные меры безопасности.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате спецоперации США, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Военный считался второй по влиятельности фигурой в Иране. Он командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В Иране Сулеймани отвечал за специальные операции на территории иностранных государств. По данным Пентагона, он планировал нападение на американских дипломатов и военных.

Атака США стала развитием резко обострившейся ситуации в Ираке. В декабре был нанесен авиаудар по американской военной базе. В ответ США атаковали лагерь одного из шиитских вооруженных формирований. После этого 31 декабря у американского посольства в Багдаде прошла массовая акция протеста. Она переросла в беспорядки, демонстранты устроили штурм посольства и подожгли приёмную.

Пентагон обвинял Сулеймани в организации нападений на американские военные базы на посольство в Ираке. Дипмиссия США в Багдада рекомендовала американцам воздержаться от поездок в Ирак, а находящимся в стране - покинуть её.