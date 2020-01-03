Минюст США опубликовал очередные документы по "российскому делу"

Министерство юстиции США в очередной раз опубликовало служебные документы ФБР, включающие допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Расследование в течение двух лет вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ на 356 страницах публикуют телеканал CNN и сайт BuzzFeed.
В документах, в частности, содержится информация о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Показания о встрече дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе.
Согласно записям ФБР, с просьбой посетить встречу к Кавеладзе обратился первый вице-президент группы компаний Crocus Group. По словам Кавеладзе, помощник Агаларова рассказал о том, что у Весельницкой есть негативная информация о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон и это якобы является целью встречи.
Кавеладзе рассказал следователям о том, что в Trump Tower присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. По словам бизнесмена, Кушнер был раздражённым и не понимал необходимости встречи. Советник, по словам Кавеладзе, сразу после начала переговоров поинтересовался, имеют ли участники информацию о Клинтон.
Кавеладзе признался, что время было потрачено впустую.
Помимо информации о допросе Кавеладзе документ содержит записи о беседах с другими персонами из окружения президента США.
Издание BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
- В июле 2017 года Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он встретился с Натальей Весельницкой. Перед этим ему сообщили, что она располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.Сын президента США отметил впоследствии, что встреча не принесла никакой пользы. Весельницкая отвергает наличие у нее документов, порочащих Клинтон.
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В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
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