В Татарстане завели дело из-за ролика с судом над Песковым и Сечиным

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за постановочного видео, в котором активист Карим Ямадаев выносит "приговоры" президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой правозащитника Рузиля Мингалимова.

У Ямадаева прошли обыски, его доставили к следователю, он находится в статусе свидетеля в уголовном деле. Запись постановочного суда над Путиным, Песковым и Сечиным была снята для веб-сериала "Судья Грэмм". Ролик был опубликован 29 декабря. На нём Ямадаев обвиняет людей в черной одежде с табличками "Владимир Путин", "Дмитрий Песков" и "Игорь Сечин" в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни. 31 декабря активиста вызывали в полицию для дачи показаний.

Ранее Ямадаев был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета.