Арестованный за установку "надгробия Путина" обратился в ЕСПЧ

Житель Набережных Челнов Карим Ямадаев, который был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина у здания Следственного комитета, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает "Апология протеста".
В марте суд в Набережных Челнах признал Ямадаева виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции. Ранее в январе Ямадаева арестовали на восемь суток за установку самодельного памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах.
Верховный суд Татарстана отклонил жалобу адвоката. По мнению защиты, суд не мог применять статью о нарушении при проведении акции, поскольку, так называемые "похороны Путина" не были пикетированием в понимании российского закона. Привлечение к ответственности за выражение мнения является нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека, считают заявители.
Карим Ямадаев бывший милиционер. Эта акция, по его словам, являлась частью протестного искусства – выражением своего мнения посредством художественной инсталляции.
После этого активисты "Бессрочного протеста" предложили ставить подобные "памятники" в своих городах.
В начале апреля 15 суток ареста получил житель Кургана Евгений Жуков, который установил "надгробие" Путина на местном кладбище.
В апреле вСанкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора появилась стилизованная под надгробие табличка с портретом президента Путина и надписью : "Предал народ России".
Подать жалобы в ЕСПЧ планируют и активисты из Екатеринбурга — Маским Корчемкин и Михаил Клюкин. Их оштрафовали за установку "надгробий президента" около метро.
Мэром города Тулун в Иркутской области переизбран Юрий Карих, которого жители ранее обвинили в том, что он не предупредил их о наводнении. Самовыдвиженец Карих, по данным избиркома, набрал около 44 процентов голосов.
Ближайший соперник Кариха на выборах главы Тулуна, Александр Кутков от КПРФ, получил 25 процентов голосов избирателей.
Координатор движения за честные выборы "Голос" в Иркутске, политолог Алексей Петров в комментарии изданию "Сибирь.Реалии" сказал, что его удивили итоги выборов главы Тулуна. "Люди сами жаловались президенту на мэра, на его поведения перед, во время и после наводнения, а через месяц пошли и выбрали его. Я этого не понимаю!", - сказал Петров.
Пять лет назад Юрий Карих победил на досрочных выборах мэра Тулуна как кандидат от "Единой России". Досрочные выборы были проведены после его отстранения от должности из-за уголовного дела о мошенничестве. Суд признал Кариха виновным в хищении чужого имущества. Однако чиновник не понёс наказания. Назначенный ему штраф в 50 тысяч рублей он не выплатил из-за истечения срока давности уголовного преследования.
В конце июня в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили сотню больших и малых селений и городов. Пострадали около 40 тысяч местных жителей. Жертвами наводнения, по подтверждённым данным, стали 25 человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун с населением в 41 тысячу человек. Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, затопив около 900 домов, в которых живут около двух тысяч человек.
Кандидаты от партии "Яблоко" избраны главами трёх районов Псковской области. Теперь представители партии возглавляют пять районов области из 24, сообщает сайт "Яблока".
Выборы главы Новоржевского района выиграла Софья Пугачева. За неё отдали голоса 46 процентов избирателей. Отрыв от её главного конкурента, представителя "Единой России" Сергея Мезенцева составил всего 32 голоса. В течение нескольких часов территориальная избирательная комиссия отказывалась вносить данные последнего протокола, который гарантировал победу Пугачевой, но под общественным давлением все же сделала это.
Главой Дновского района стал Михаил Шауркин. Его поддержали почти 64 процента избирателей. Советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова получила 23 процента голосов.
Заместитель председателя псковского отделения партии "Яблоко" Светлана Василькова стала главой Пустошкинского района. За неё отдали голоса более 53 процентов избирателей.
В Законодательном собрании Псковской области появился ещё один депутат от партии "Яблоко" – врач скорой помощи, депутат городской думы Пскова Артур Гайдук. До сих пор партия была представлена только одним депутатом – лидером регионального отделения Львом Шлосбергом.
Артур Гайдук выиграл довыборы по одномандатному округу, получив более 40 процентов голосов избирателей. За его соперника, бывшего вице-губернатора, кандидата от "Единой России" Игоря Максимова проголосовали 32 процента избирателей. Это первая победа кандидата от "Яблока" в одномандатном округе на выборах в Законодательное собрание Псковской области.
8 сентября, в Единый день голосования в России и в аннексированном Крыму проводились более 6 тысяч выборов различного уровня.
На выборах в законодательные собрания аннексированного Крыма и Севастополя победу одержала партия "Единая Россия". Таковы предварительные результаты, опубликованные на сайтах российских избирательных комиссий Крыма и Севастополя.
Согласно этим данным, в Крыму "Единая Россия" получила более 54 процентов избирателей, в госсовет прошли также КПРФ и ЛДПР.
В Севастополе "Единая Россия" получает около 38 процентов, но в Законодательном собрании у неё будет большинство – 15 из 24 депутатов – за счёт победителей в одномандатных округах. В Заксобрании будут также депутаты от ЛДПР, КПРФ, СР и Партии пенсионеров, кроме того, по одномандатному округу избран один представитель партии "Зелёные".
Предвыборная кампания в Севастополе ознаменовалась скандалом – не были зарегистрированы списки кандидатов от партий "Зелёные" и "Родина", которые, как утверждается, были связаны с бывшим главой Заксобрания и одним из лидеров так называемой "русской весны" в городе Алексеем Чалым, известным своим жёстким противостоянием с недавно отправленным в отставку губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. При этом несколько человек из "команды Чалого", как отмечают наблюдатели, были избраны в состав нового законодательного собрания от "Единой России".
Ряд государств уже заявили о непризнании выборов в Крыму и Севастополе, заявив, что считают эти территории частью территории Украины.
Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю.
Матч продолжался пять часов и завершился в пользу Надаля. Вторая ракетка турнира, Рафаэль Надаль выиграл два первых сета. Две следующие партии остались за посеянным пятым, Даниилом Медведевым. В решающей партии сильнее был испанский теннисист 6:4.
Надаль выиграл четвертый Открытый чемпионат США в карьере. Для Медведева это был первый финал турнира серии "Большого шлема".
23-летний Медведев стал первым россиянином, которому за последние 14 лет удалось дойти до финала "Большого шлема". В 2005 году это смог сделать Марат Сафин, одержав победу в финале Australian Open над Роджером Федерером.
После выхода в финал на Открытого чемпионата США Медведев станет четвертой ракеткой мира. Надаль занимает вторую строчку в рейтинге. На первом месте серб Новак Джокович.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы города. По данным ЦИК России, после обработки 90 процентов протоколов он набирает более 64 процентов голосов. Об этом сообщает Интерфакс. Беглов участвовал в выборах как самовыдвиженец.
Его соперники Надежда Тихонова из "Справедливой России" и Михаил Амосов из "Гражданской платформы" получили 17 и 16 процентов голосов соответственно.
Один из главных соперников Беглова – кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко снялся с выборов за неделю до голосования. Бортко объяснил своё решение, в частности, угрозой фальсификаций.
В ходе голосования на выборах петербургского губернатора сообщалось о многочисленных нарушениях: массовом подвозе избирателей, скупке голосов, вбросе бюллетеней.
По итогам Единого дня голосования, который состоялся в России и аннексированном Крыму 8 сентября, действующие губернаторы одержали победы во всех 16 регионах, где проводились выборы.
"Единая Россия" победила в 3 из 4 округов, где проводились довыборы в Госдуму, ЛДПР в одном.
В Хабаровском крае “Единая Россия” проиграла выборы в законодательное собрание. Там большинство у ЛДПР.
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак комментируя итоги выборов заявил: "Единая Россия" жахнула на этих выборах всех".
Действующий президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы республики. По данным Центризбиркома Абхазии, во втором туре выборов Хаджимба набрал более 47 процентов голосов избирателей. Его конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния получил 46 процентов голосов. Против всех проголосовали более трех тысяч избирателей.
Штаб Квицинии уже заявил, что не признаёт победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты выборов.
Явка, по данным ЦИК, составила 66 процентов. Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек с паспортами самопровозглашённой республики.
Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.
В Тбилиси называют проведение выборов в Абхазии попыткой узаконить оккупацию грузинской территории.
Оппозиционные кандидаты получили 20 из 45 мест в Московской городской думе по итогам выборов в воскресенье. Результаты подсчёта 99 процентов бюллетеней опубликованы на сайте городской избирательной комиссии. Явка на выборах составила 21,7 процента – для победы в округах кандидатам, как правило, хватало 10–15 тысяч голосов.
От КПРФ в Мосгордуму проходит 13 кандидатов. Впервые с 2005 года в Мосгордуме будет представлена партия “Яблоко”: выборы выиграли три ее кандидата и один, поддержанный партией, отмечает издание The Bell. Три человека победили от “Справедливой России”.
Политик Алексей Навальный заявил об успехе своей стратегии “Умного голосования” – призыва голосовать за проходных кандидатов от оппозиции, чтобы нарушить монополию “Единой России” в городском парламенте. Он поблагодарил своих сторонников в твиттере.
25 мест – у самовыдвиженцев. На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" – все они пошли как самовыдвиженцы из-за резкого снижения популярности партии. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы “самыми эмоциональными за всю последнюю историю”.
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом Национальной премии имени Анны Политковской "Камертон". Вручение премии состоялось накануне в День международной солидарности журналистов.
Премия "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание. Она была учреждена Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.
"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была", – сказал Голунов, получая награду. По словам журналиста, ему бы очень хотелось, чтобы в той ситуации, в которой находился он, больше никто не оказался.
Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело.
Видные интеллектуалы Франции Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Дарденн, Бертран Тавернье, Славой Жижек и десятки других знаменитостей, добивавшихся освобождения украинского режиссёра Олега Сенцова, приветствуют освобождение украинских граждан. В открытом письме, опубликованном газетой Le Monde, они заявляют:
"Несмотря на нашу радость, мы не можем забыть, что сотни других политических заключенных - как украинцев, так и россиян - остаются за решеткой только за то, что по той или иной причине не угодили Владимиру Путину.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве 6 сентября 2018 года, чтобы отважно, день за днем требовать особождения Олега Сенцова и обмена всеми заключенными российско-украинской войны.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве...
По жестокой, чисто "путинской" иронии, самого Константина Котова 5 сентября приговорили к 4 годам колонии - в тот самый день, когда Владимир Путин объявил о "масштабном обмене заключенными с Украиной".
Наконец, мы не можем в полной мере радоваться, учитывая ту - вероятно, непомерную - цену, которую заплатили Украина, демократические страны и Правосудие, чтобы Россия провела этот обмен. Мы имеем в виду в частности освобождение Владимира Цемаха, главного подозреваемого в деле о крушении MH17..." (перевод: Grani.Ru)
Обращение группы французских интеллектуалов было опубликовано в воскресенье, 8 сентября, в парижской газете Le Monde.
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