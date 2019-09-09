Арестованный за установку "надгробия Путина" обратился в ЕСПЧ

Житель Набережных Челнов Карим Ямадаев, который был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина у здания Следственного комитета, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает "Апология протеста".

В марте суд в Набережных Челнах признал Ямадаева виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции. Ранее в январе Ямадаева арестовали на восемь суток за установку самодельного памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах.

Верховный суд Татарстана отклонил жалобу адвоката. По мнению защиты, суд не мог применять статью о нарушении при проведении акции, поскольку, так называемые "похороны Путина" не были пикетированием в понимании российского закона. Привлечение к ответственности за выражение мнения является нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека, считают заявители.

Карим Ямадаев бывший милиционер. Эта акция, по его словам, являлась частью протестного искусства – выражением своего мнения посредством художественной инсталляции.

После этого активисты "Бессрочного протеста" предложили ставить подобные "памятники" в своих городах.

В начале апреля 15 суток ареста получил житель Кургана Евгений Жуков, который установил "надгробие" Путина на местном кладбище.

В апреле вСанкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора появилась стилизованная под надгробие табличка с портретом президента Путина и надписью : "Предал народ России".

Подать жалобы в ЕСПЧ планируют и активисты из Екатеринбурга — Маским Корчемкин и Михаил Клюкин. Их оштрафовали за установку "надгробий президента" около метро.