Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В пригороде Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих

Смотреть комментарии

В пригороде Парижа полиция застрелила неизвестного, который порезал ножом нескольких прохожих в местном парке. Сообщается, что на нападавшем мог быть надет жилет похожий на взрывное устройство.

В результате нападение четверо человек получили ножевые ранения. Еще один был серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Вильжюиф в семи километрах от Парижа. На месте происшествия продолжается операция полиции.

В ноябре прошлого года в центре Лондона произошёл "террористический инцидент". 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм, напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. Он ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Ещё до приезда полиции несколько обычных горожан вырвали у нападавшего нож и повалили его на землю. Прибывшие на место происшествия полицейские отогнали гражданских на несколько метров и застрелили преступника.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG