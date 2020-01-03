В пригороде Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих

В пригороде Парижа полиция застрелила неизвестного, который порезал ножом нескольких прохожих в местном парке. Сообщается, что на нападавшем мог быть надет жилет похожий на взрывное устройство.

В результате нападение четверо человек получили ножевые ранения. Еще один был серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Вильжюиф в семи километрах от Парижа. На месте происшествия продолжается операция полиции.

В ноябре прошлого года в центре Лондона произошёл "террористический инцидент". 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм, напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. Он ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Ещё до приезда полиции несколько обычных горожан вырвали у нападавшего нож и повалили его на землю. Прибывшие на место происшествия полицейские отогнали гражданских на несколько метров и застрелили преступника.