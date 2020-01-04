С вилкой у телевизора. Иван Беляев - в защиту оливье

Социальные сети - неизменная ярмарка тщеславия, но даже на этой ярмарке есть особенные дни. И всё больше бросается в глаза, что такими особенными днями становятся в блогах январские праздники. Человеку свойственно видеть себя чуть более сложным существом, чем окружающие, эта слабость объединяет почти всех нас. Результат предсказуем, хотя на первый взгляд немного парадоксален: именно желание выделиться даёт примеры абсолютно стадного поведения. С конца декабря Твиттер и Фейсбук заполняются людьми, которые не смотрят "Иронию судьбы" и не едят оливье.

Всё это, если вдуматься, уже давно просто курьёз. Не смотреть Рязанова и не есть старые советские салаты могло бы сойти за гражданскую позицию тогда, когда больше смотреть и есть было нечего. Но в наши дни любого из нас окружает такое количество видеосервисов, что и посмотреть можно что угодно, было бы желание. Дефицита продуктов нет, делай себе новогодний ужин в любом стиле и на любой вкус, ради Бога. И никто не становится лучше от того, что он съел или посмотрел в новогоднюю ночь, как и все другие ночи ушедшего или наступившего года. Хуже того, всё это становится поводом для нелепых ярлыков и пространных размышлений о феномене "советского человека".

Традиции, будь они сто раз смешными или вульгарными, объединяют, в том числе разные поколения

Скажу так. 31 декабря вечером я уложил свою дочь, налил себе чаю, а потом мы с моей женой с удовольствием посмотрели почти всего "Ивана Васильевича", без всякого ущерба для своей интеллигентности, гражданской позиции и уникальности. Моих родителей, увы, уже несколько лет нет на свете - но будь они живы, я бы охотно ел с ними под Новый год селёдку под шубой, оливье и апельсины, а вечером 1 января, как это у нас было принято, солянку. И был бы счастлив: традиции, будь они сто раз смешными или вульгарными, объединяют, в том числе разные поколения. Если кто-то заставляет вас соблюдать традиции, если отступление от них наказывается - эти традиции тоталитарны. Если же нет, если вы вольны делать или не делать, смотреть или смотреть, есть или не есть - ради чего так нервничать?

Кстати, вот интересно. Один популярный телеканал уже давно показывает в зимние каникулы всего Гарри Поттера, сейчас я пишу эти строчки под "Узника Азкабана". Хотел бы знать, в каком году в русских блогах поднимут бунт уже против этой затхлой мещанской традиции, ничем не уступающей, если вдуматься, "Иронии судьбы".

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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