Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера выразили озабоченность в связи с убийством в результате удара американской авиации иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил Елисейский дворец.

Макрон сказал Путину о сохраняющейся приверженности Франции суверенитету Ирака, безопасности и стабильности в регионе, отмечается в коммюнике Елисейского дворца. Президент Франции призвал Иран "вернуться к полному соблюдению обязательств по ядерной сделке и избегать любых провокаций".

На сайте Кремля отмечается, что оба лидера констатировали: убийство генерала Сулеймани "может серьёзно обострить ситуацию в регионе".

МИД Франции призвал сограждан к осторожности во время посещения или пребывания в странах Ближнего Востока и в частности в Ираке. На сайте министерства опубликованы рекомендации в связи "с последними событиями" и "ростом напряженности в регионе".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Он подчёркнул необходимость консолидации усилий, чтобы избежать дополнительной напряженности.

В ночь на 3 января американская авиация нанесла ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В ходе операции был убит иранский генерал, Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне подтвердили, что генерал был убит по указу Дональда Трампа.