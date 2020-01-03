Иранского генерала Касема Сулеймани, имевшего на родине негласную кличку "Тень", а на Западе "Тёмный рыцарь", по аналогии с героем комиксов и фильмов о Бэтмене, в последние 10 лет журналисты сделали мрачной знаменитостью. Теперь Сулеймани, считавшийся в самом Иране звездным героем, командир спецподразделений "Аль-Кудс" ("Иерусалим") Корпуса Стражей исламской революции (КСИР), человек, непосредственно направлявший деятельность всех иранских разведок, диверсантов и проиранских радикальных группировок на Ближнем Востоке и за его пределами, убит. Что последует за его смертью?

Неофициальный девиз КСИР всегда гласил: "Американцы ни на что не способны". Однако в ночь со 2 на 3 января Сулеймани был убит в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада, которое организовало базирующееся в Ираке отделение Объединенного командования специальных операций (USSOCOM) США. Чуть позже представитель Пентагона подтвердил, что это была операция, проведенная по личному распоряжению президента Дональда Трампа.

Атака американских военных дронов была направлена на два автомобиля, выезжавших из багдадского аэропорта. Вместе с Сулеймани там находился Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего так называемыми "Силами народной мобилизации", вооруженной шиитской группировки, поддерживаемой Тегераном (он тоже погиб), и еще 9 человек из их окружения. Удар с воздуха был нанесен после того, как Пентагону стало известно, что самолет с Сулеймани на борту, прибывший из Ливана или из Сирии, приземлился в Багдаде. При этом Вашингтон назвал эту операцию "оборонительной", так как ее целью являлась "защита американских военнослужащих, дипломатов и специалистов, находящихся в Ираке и других странах региона".

Касем Сулеймани входил в составленный ООН список 15 высших иранских руководителей, подозреваемых в причастности к разработке ядерного оружия. США давно обвиняли Сулеймани, помимо прочего, в подготовке терактов, в том числе против граждан и официальных лиц США. Против иранского генерала ООН несколько лет назад ввела персональные санкции, запрещавшие ему покидать родину – однако Сулеймани свободно перемещался по разным государствам, и не только на Ближнем Востоке.

Журналисты в Иране утверждали, что президент России Владимир Путин несколько раз называл Сулеймани "мой друг Касем". В гости к Путину, в Москву и в Сочи, убитый глава "Аль-Кудс" якобы несколько раз прилетал в 2015-2017 годах. Есть сведения, что именно Сулеймани подтолкнул Кремль к тому, чтобы начать военную операцию в Сирии для поддержки Башара Асада. Впрочем, Москва всегда называла эти сообщения выдумкой, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Касем Сулеймани никогда не встречались. Сейчас МИД России назвал убийство генерала шагом, который приведёт к росту напряжённости в регионе.

Ликвидация Касема Сулеймани произошла на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке погиб гражданин США, работавший там по контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 боевиков проиранской военной группировки. Днем позже ее члены организовали осаду американского посольства в Багдаде, уничтожив одно из помещений на его территории. Двухдневная осада посольства была снята в среду после того, как стало известно об отправке в регион 750 американских военнослужащих.

Президент Трамп недавно обвинил Иран и персонально Касема Сулеймани в организации всех атак на американские объекты в Ираке. 2 января, за несколько часов до налета на аэропорт Багдада, министр обороны США Марк Эспер заявил, что "условия игры изменились". Отныне, по его словам, на акты насилия со стороны проиранских группировок будет даваться военный ответ.

Иран уже заявил, что отомстит США за убийство генерала Сулеймани. Как заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, "жестокая месть ждет тех, на чьих руках его кровь, как и кровь других мучеников". Президент Ирана Хасан Роухани также заговорил о возмездии, назвав действия Вашингтона "страшным преступлением", а Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур напомнил, что целых 36 американских военных баз находятся в зоне досягаемости иранских баллистических ракет. В связи с убийством главы сил "Аль-Кудс" в Иране объявлен трёхдневный траур. Новым командующим "Аль-Кудс", по данным иранских СМИ, назначен генерал Исмаил Каани.

Однако вовсе не все иранцы однозначно осуждают США за ликвидацию генерала Сулеймани, говорит Мехди Парпанчи, директор Радио Фарда (иранской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода):

"Есть небольшое меньшинство, которое осуждает эту атаку. Но большинство людей, которых мы видим в социальных сетях, особенно в Твиттере, в Instagram – отчасти рады, что это произошло. Пожалуйста, не забывайте, что почти шесть недель назад были беспорядки в Иране, протесты в более чем ста городах, и в большинстве этих городов КСИР был главной силой, которая подавила эти протесты, они убили сотни людей. Как вы знаете, на улицах было убито до 1500 человек. Очевидно, что большинство счастливы, ликуют и поздравляют друг друга. Но в то же время есть другие люди, которые злятся и говорят, что США организовали настоящий теракт.

Некоторые думают, что эта смерть лишь укрепит позиции Ирана в Ираке

Кстати, некоторые думают, что эта смерть лишь укрепит позиции Ирана в Ираке, мобилизует силы, стоящие за Тегераном. В иракском парламенте ведутся переговоры о выдворении американских войск из Ирака. Случившееся может ускорить принятие такого решения. Но есть и другая точка зрения: это был огромный удар по Ирану, и потребуются месяцы или, может быть, годы для того, чтобы Тегеран смог найти замену столь могущественному военному, каким был Касем Сулеймани. Именно он создавал сеть союзников Ирана в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене".

Интересно, что о предстоящей операции в Багдаде Белый дом не проинформировал Конгресс США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. А очевидный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома определённо спровоцируют Тегеран на ответные действия.

3 января госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере, что жители Ирака с радостью встретили новость о результатах американской спецоперации.

Смерть Касема Сулеймани и все связанные с этим событием действия и заявления американских и иранских руководителей в интервью Радио Свобода комментирует востоковед, знаток Ирана, военно-политический эксперт Михаил Магид:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F737817808&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Насколько масштабной была роль генерала Касема Сулеймани на всем Ближнем Востоке?

– Сулеймани не только руководил подразделениями "Аль-Кудс", но и фактически огромной сетью иранских союзников и шиитских ополчений на Ближнем Востоке. Речь идет примерно о 152 тысячах боевиков в Ираке, Сирии, Ливане. Иногда Сулеймани называли вообще ключевой военной и политической иранской фигурой на Ближнем Востоке, хотя о нем самом было мало известно. У него было прозвище "Тень". Он являлся доверенным лицом иранского духовного лидера Али Хаменеи. Иногда говорят, что он имел даже более значительный политический вес, чем президент Хасан Рухани. Убийство Касема Сулеймани, чтобы вы представляли масштабы, это примерно как если бы в Ирак прибыл, например, министр обороны или госсекретарь США и был там убит иранскими агентами.

– Действительно ли убитый был архитектором начала российской военной операции в Сирии, как писали и говорили многие? И даже Владимир Путин называл его "мой друг Касем"?

– Россия официально никогда не признавала такую роль Сулеймани. И мне самому кажется, что это преувеличение. Я думаю, что архитекторы всех сирийских операций все-таки сидят в Москве, а не в Тегеране. Другое дело, что Сулеймани действительно совершил несколько визитов в Москву, в 2015 и 2016 годах, и с ним согласовывались масштабы российской операции в Сирии и поставки оружия Асаду. Хотя в Москве официально не признают и этого.

– Известно, что все-таки он огромную роль сыграл в координации действий Тегерана и Москвы в Сирии. Именно он стоял за многими тактическими операциями, когда уже и иранские, и российские военнослужащие там действовали вовсю.

– В этом нет никаких сомнений, просто потому что Сулеймани вообще был главным координатором всех иранских военных операций за рубежом. Безусловно, Россия должна была именно с ним согласовывать свои военные акции.

– А в Ливане его роль была велика? Во всем том, что происходило там в последние несколько лет?

– Касем Сулеймани был очень близок с руководителями крупнейшей ливанской шиитской группировки "Хезболла" и персонально с ее главой шейхом Хасаном Насраллой. Именно поэтому сейчас Насралла также делает воинственные заявления, крича, что "Хезболла" этого так не оставит и будет участвовать в реализации каких-то действий, направленных на то, чтобы отомстить за Сулеймани.

– Велика ли после того, что произошло, угроза войны между США и Ираном?

– Существуют достаточно мощные факторы, которые препятствуют возникновению полномасштабной войны между Ираном и США. Во-первых, президент Трамп не заинтересован в такой войне. Он пришел к власти, как раз критикуя американское участие в войнах на Ближнем Востоке. Эти войны непопулярны в США. Трампу не хочется проиграть выборы в 2020 году, втянув Америку в новую масштабную войну.

США обладают несоизмеримо превосходящей военной и научно-технической мощью

С другой стороны, и руководство Ирана не заинтересовано в полномасштабной войне с США. Во-первых, просто потому что США обладают несоизмеримо превосходящей военной и научно-технической мощью. Во-вторых, потому что в самом Иране режим нестабилен. В ноябре там фактически произошло восстание против правительства. Люди, возмущенные ростом цен, вышли на улицы. Иранцы при этом поджигали правительственные офисы и банки, блокировали трассы. Иранские спецслужбы, во главе с тем самым Сулеймани, это восстание, которое развернулось более чем в ста городах Ирана, подавили, убив примерно 1500 человек. Это огромные цифры. Так что ситуация в самом Иране не такова, чтобы иранское правительство могло сильно рисковать, втянув страну в большую войну.

Другое дело, что Тегеран сейчас явно попытается втянуть Вашингтон в еще большую гибридную войну на периферии Ирана, как раз на территории Ирака, или в некоторых других странах и регионах. Иранские руководители хотят наносить американцам точечные удары, чтобы ухудшить положение Трампа перед выборами. Но при этом, повторю, ни Ирану, ни США не выгодно, чтобы все это вылилось в полномасштабную большую войну. Но смогут ли они удержаться от этой войны, если пойдет дальнейшая эскалация – это отдельный вопрос.

– Внутри самих США на Дональда Трампа сейчас обрушилась волна критики, очень многие говорят о невероятной опасности такого его шага. Но, судя по всему, президент США, как всегда, никого и ничего не боится и ни на кого не оглядывается. А готов ли он накануне выборов, и готовы ли США в целом, к этой самой гибридной войне на всем Ближнем Востоке, если все же Тегеран попробует ее развязать?

– Возможно, президент США хорошо знает, что он делает, и Пентагон тщательно спланировал эту операцию, предусмотрев все последствия. Но уверенности в этом у меня нет. Если действительно такая гибридная война приведет к росту потерь американских военных и к новой эскалации, то, конечно, может произойти все, что угодно. Но, с другой стороны, возможно, что у Трампа не было другого выхода. Потому что иранцы навязали американцам этот жесткий сценарий эскалации. Если ваши базы и ваши объекты постоянно обстреливают, вы не можете делать вид, что ничего не происходит. Вы должны как-то ответить. И в итоге была выбрана вот такая форма ответа. В каком-то смысле Трамп был загнан в угол. Если бы он продолжал делать вид, что все идет как обычно, это вело бы к потере его авторитета в самих США. А именно этого иранцы и добивались.

– Кстати, а какую роль в Ираке и вообще в регионе играл другой заметный погибший – заместитель начальника этих иракских шиитских ополчений (они известны как "Силы народной мобилизации") Абу Махди аль-Мухандис?

– Аль-Мухандис фактически был истинным руководителем "Сил народной мобилизации". Кроме того, он возглавлял влиятельную местную группировку "Катаис Хезболла". По сути дела, этот человек был одним из ведущих не только генералов, но и политиков в Ираке. Много говорят и пишут об огромной роли Ирана в иракских событиях. Собственно, Ирак давно называют "жемчужиной в короне Иранской империи". И вот Аль-Мухандис как раз был одним из тех доверенных лиц Тегерана, которые, по сути дела, и руководили Ираком до недавнего времени. Причем, интересно, что Мухандис был гражданином Ирана, и был женат на иранке. И во время ирано-иракской войны он являлся экспертом-консультантом того самого корпуса "Аль-Кудс" и помогал иранским генералам в операциях против иракской армии. Хотя родился он в Ираке! Именно на примере Мухандиса как раз можно понять гигантское влияние Ирана в иракских событиях.

– Официальный Тегеран грозит сейчас на Вашингтон обрушить все возможные громы и молнии. Судя по имеющимся кадрам, поступающим из Ирана, там траур, там рядовые люди вроде бы искренне плачут на улицах. Хотя в этом можно и усомниться. Но это в Иране. А в самом Ираке как восприняли случившееся? Как различные силы отреагировали на ликвидацию Сулеймани и Мухандиса?

– Минувшей ночью в Ираке, когда пришли сообщения о том, что произошло, в Багдаде на улицы вышли участники массовых антиправительственных манифестаций, те самые люди, которые уже несколько месяцев, с 1 октября, протестуют против действующих иракских властей и добиваются их смещения. Они праздновали это событие! Потому что не так давно именно генерал Касем Сулеймани заявил: "Нужно сломать протесты в Ираке точно так же, как, мы сломали иранский протест". А на всем Ближнем Востоке знают, что речь идет о массовых убийствах. И, действительно, иракские силы безопасности, проиранские милиции и, возможно, даже непосредственно какие-то бойцы из самого корпуса "Аль-Кудс", убили в общей сложности 500 иракцев за три месяца, и тысячи были ранены и искалечены. Конечно, после всего этого протестующие ненавидят Сулеймани и Мухандиса.

Именно генерал Касем Сулеймани заявил: "Нужно сломать протесты в Ираке точно так же, как, мы сломали иранский протест"

Однако иракские протестующие за последние несколько месяцев создали организованную сеть забастовочных координационных комитетов в городах. И вот комитет площади Тахрир в Багдаде высказался более осторожно: "Мы не празднуем эту ликвидацию, хотя Сулеймани и Мухандис были нашими врагами. Но мы считаем, что США и Иран не должны выяснять отношения между собой на территории Ирака и ставить под угрозу безопасность жителей Ирака". Примерно в таком же ключе высказались некоторые иракские духовные лидеры. Но, с другой стороны, есть проиранские отряды, и они, конечно, в ярости, они клянутся, что, дескать, ответят и нанесут удары по американцам. И есть, наконец, правительство Ирака, которое очень боится, что военные действия между Ираном и США охватят территорию Ирака. Поэтому они довольно резко осудили операцию по ликвидации Сулеймани. Однако, вне зависимости от того, что они говорят и делают, влияние Ирана в Ираке сегодня так велико, что режим в Тегеране будет делать там то, что сочтет нужным.

Что касается реакции в самом Иране, и этих кадров с якобы плачущими толпами. Но не надо забывать, что в Иране запрещены любые демонстрации, кроме официальных. На эти демонстрации, конечно, людей согнали. Конечно, какая-то часть населения в Иране считает Сулеймани героем и защитником, и скорбь этих людей искренняя. Но в Иране настолько велика сейчас ненависть к правительству, после ноябрьского восстания и после чудовищных убийств участников этих протестов, что не удивляюсь, узнав, что, на самом деле, многие иранцы относятся к этому убийству приблизительно так же, как жители Багдада, которые празднуют смерть Мухандиса и Сулеймани.