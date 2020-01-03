США увеличивают численность войск на Ближнем Востоке

США направляют на Ближний Восток около 3 тысяч солдат из состава 82-й воздушно десантной дивизии. Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, это решение принято в качестве меры предосторожности на фоне умножающихся угроз в адрес США.

Иран пообещал отомстить США за убийство Касема Сулеймани рано утром в пятницу в районе багдадского аэропорта вскоре после прибытия из Ирана. Удар наносился по распоряжению президента США Дональда Трампа и ознаменовал драматичное обострение ситуации на Ближнем Востоке.

С мая 2019 года США разместили на Ближнем Востоке примерно 14 тысяч военнослужащих.