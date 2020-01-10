Управление делами. Сергей Окунев – с бюджетными выкладками

Россия начала жизнь по государственному бюджету на 2020–2022 годы, утверждённому Владимиром Путиным и ранее одобренному Государственной думой. В новом плане расходов сохранился традиционный перевес в сторону решения военных и правоохранительных задач, и рекордный “секретный бюджет”, так что 17% от всех расходов попадают под этот гриф.



Вероятно, депутаты парламента и лично Путин с удовольствием засекретили бы и собственные расходы, однако пока что до этого дело не дошло. Из бюджета известно, что на "управление делами Президента РФ" потратят колоссальные 165 миллиардов рублей. Чтобы оценить масштабы этой суммы, стоит вооружиться калькулятором и выяснить, что это 452 миллиона рублей в сутки и 18 миллионов рублей в час.

Совокупные расходы на Владимира Путина и его администрацию, по трём статьям бюджета, составляют более 190 миллиардов рублей

Особенно ярко эта графа расходов смотрится на фоне других статей бюджета. К примеру, на все среднее образование в России за год потратят ровно в два раза меньше средств (82 миллиарда), чем на "управление делами" Путина. На дошкольное образование, которое регулярно оказывается в центре скандалов из-за недофинансирования, и вовсе потратят в три с половиной раза меньше (45 миллиардов рублей). Или, опять-таки к примеру, бюджет по статье "Физическая культура и спорт" составляет лишь 74 миллиарда.

Если обратить внимание на приоритетные проекты, то бросается в глаза программа "Жилье молодым семьям". Вы не могли о ней не слышать: сам Путин любит рассказывать о ней как о достижении власти. Так вот, расходы на эту программу в 2020 году составят лишь 5 миллиардов рублей, то есть в 33 раза меньше, чем расходы на администрацию президента.

Тут можно было бы поставить точку, однако, в бюджете запрятано еще одно направление, адресатом которого является президент. По названию статьи "Функционирование Президента РФ" легко понять, кто получит еще 25,5 миллиарда рублей в наступившем году. Не до конца понятно, куда именно пойдут такие деньги, но точно известно, что в эту сумму также включена официальная зарплата президента. Впрочем, параметры её не раскрываются. Однако, на "функционирование" Путина потратят существенно больше, чем на работу всех социальных служб (бюджет 19 миллиардов), которые должны заботиться о пенсионерах, ветеранах и инвалидах.

Если вам кажется забавным само название статьи расходов на "Функционирование Президента", то знайте: шутники из Госдумы припасли для бюджета ещё и "Обеспечение функционирования Президента РФ". Что подразумевается под этим понятием – остаётся догадываться, правда, расходы всего 136 миллионов, что по нынешним меркам сущие копейки. Совокупные расходы на Владимира Путина и его администрацию, по трём статьям бюджета, составляют более 190 миллиардов рублей. Это около 3 миллиардов долларов, что примерно сопоставимо с годовым бюджетом Армении и лишь немногим меньше бюджета Молдавии.

Сергей Окунев – блогер

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