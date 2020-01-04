Австралия направит тысячи военных на тушение лесных пожаров

Австралия привлечёт более трёх тысяч резервных военнослужащих для борьбы с лесными пожарами. По словам министра обороны страны Линды Рейнольдс, правительство пошло на беспрецедентные меры, но другого способа бороться с огнём – нет. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение.

В Австралии за последние месяцы выгорели около пяти миллионов гектаров леса. Погибли не менее 23 человек и сотни тысяч животных. Были уничтожены более тысячи домов. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.

Власти направляют военные корабли в прибрежные районы для эвакуации местных жителей.

Пожары в Австралии стали настолько масштабными, что видны из космоса. Снимки красного континента сделал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8. Фотографии обновляются в режиме реального времени каждые десять минут.

Из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни". Об этом 2 января сообщили местные СМИ. Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра.