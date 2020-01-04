Белоруссия и Россия договорились о частичном возобновлении поставок нефти

Представители Белоруссии и России сегодня оформляют документы на прокачку первой партии нефти. Поставок не было последние четыре дня. После Нового года Россия прекратила импорт, так как стороны не смогли согласовать условия нового контракта. Из-за этого Белоруссия была вынуждена снизить мощности своих заводов и временно отказаться от продажи нефтепродуктов за границу.

Два российских поставщика подтвердили, что в ближайшее время начнут прокачку сырья. В Беларуси говорят, что первоначальных объемов хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. Новость о возобновлении поставок появилась после сегодняшних телефонных переговоров премьеров Белоруссии и России. Они пришли к соглашению, что Минск получит сырье без необходимости платить производителям так называемую премиальную надбавку. Это 10 долларов за каждую тонну нефти.

Во многом из-за этого вопроса страны не могли подписать новый договор. Дело в том, что ранее Беларусь платила премию производителям. Она обходилась бюджету более, чем в 200 миллионов долларов в год. Однако сейчас решила отказаться, чтобы снизить потери от налогового маневра Москвы. Российские производители настаивали на сохранении надбавки. В этом году Белоруссия собирается закупить у России до 24 миллионов тонн нефти.