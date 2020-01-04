В Багдаде ракетному обстрелу подверглась "зелёная зона"

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась так называемая "зелёная зона" - район, где расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства. Подробности продолжают поступать.

Как передаёт CNN из Багдада, в городе продолжаются демонстрации - как противников США, недовольных убийством иранского генерала в минувшую пятницу, так и противников Ирана. Жители Ирака, которые по словам корреспондента CNN, отнюдь не симпатизируют Ирану, требуют оставить их страну в покое и не пытаться заниматься в ней решением своих собственных задач. агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп одобрил спецоперацию против Касема Сулеймани в конце декабря. Это произошло через несколько дней после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Тогда погиб американский военный. Вашингтон считает иранского генерала ответственным за нападение.

Вашингтон обвиняет Сулеймани в убийстве сотен американских солдат. По данным Пентагона, он разрабатывал новые планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.